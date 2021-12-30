Как будет работать общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января изменится порядок работы московского общественного транспорта. В частности, столичная подземка и Московское центральное кольцо (МЦК) будут перевозить пассажиров без перерыва. При этом работу МЦД продлят почти до 3 ночи. Рассказываем подробнее обо всех изменениях.



Метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Этими видами транспорта жители и гости столицы шестой год подряд в новогоднюю ночь смогут воспользоваться в круглосуточном режиме. Более того, поездки с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будут абсолютно бесплатными.

Пассажиры, которые под бой курантов окажутся в метро, вагонах поездов и на эскалаторах, не пропустят новогоднее обращение президента и мэра Москвы. Выступления будут транслировать на 17 тысячах экранов. Вместе с тем к Новому году в метро появились три празднично украшенных поезда из разных поколений: "Москва-2020", "Еж" и "Русич". Еще у 60 составов принарядили головные вагоны.

Работа метро и МЦК будет продлена и в Рождественскую ночь. С 6 на 7 января пассажиры смогут воспользоваться ими до 02:00.



МЦД

В отличие от метро и МЦК, диаметры не будут работать всю новогоднюю ночь. Однако график движения поездов для удобства пассажиров продлили до 02:30. Новогоднее настроение будут создавать 11 вагонов, специально украшенных к праздникам. Гирлянды, инсталляции и резные снежинки можно увидеть на станциях МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Щукинская.

Изменения в работе диаметров коснулись и Рождества. По словам начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова, в ночь на 7 января МЦД также продолжит перевозить пассажиров до 02:30.

В новогоднюю и рождественскую ночи на МЦД-1 будут курсировать 10 дополнительных поездов по маршруту Одинцово – Лобня – Одинцово. Кроме того, появятся дополнительные маршруты от Белорусского вокзала до Голицыно, а также от Савеловского вокзала до Лобни и обратно. Вместе с тем на МЦД-2 запустят 14 дополнительных составов по направлению Нахабино – Подольск – Нахабино.



Автобусы и трамваи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в наземном транспорте будет бесплатным. К встрече Нового года 157 маршрутов перейдут на усиленный режим работы. Более того, 66 из них будут доступны горожанам и гостям столицы на протяжении всей новогодней ночи. Еще на 91 маршруте время работы продлено до 03:30. Также в привычном режиме будут курсировать 16 ночных маршрутов.

К празднику специально украсили 50 электробусов, 20 трамваев "Витязь-Москва", 1 460 автобусов и примерно 2 тысячи машин такси. Те, кто в канун Нового года оказался в пути, смогут посмотреть праздничное обращение президента и мэра Москвы на 185 дорожных экранах.

Изменения в работе наземного транспорта коснулись и рождественской ночи. Перевозки пассажиров на некоторых маршрутах продлили до 03:30.



Канатная дорога

В честь праздника один из самых живописных видов столичного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 05:00. Пассажиров примет станция "Воробьевы горы", где можно посидеть в кафе и насладиться видом на Москву с панорамной веранды на втором этаже. Вместе с тем для первого в 2022 году посетителя канатная дорога подготовила подарок: безлимитное число поездок на 12 месяцев.

Однако важно помнить, что поездка в новогоднюю ночь будет осуществляться без высадки на станции "Лужники". В обычном режиме канатная дорога начнет принимать гостей 1 января с 16:00.



Пригородные поезда

В праздники для комфорта пассажиров начнут работать дополнительные рейсы. В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января на Киевском и Горьковском направлениях организовали поезда по маршрутам:

6950 Москва – Железнодорожная, время отправления – 02:20;

6951 Железнодорожная – Москва, время отправления – 03:15;

6488 Нара – Москва, время отправления – 01:00;

6487 Москва – Нара, время отправления – 02:47.

Также в новогоднюю и рождественскую ночи на ряде маршрутов изменили время отправления последних рейсов. Например, последний поезд из Москвы на Сергиев Посад вместо 23:38 отправится в 01:45. В обратном направлении – в 00:10 вместо 22:33. За актуальным расписанием можно следить на сайте ЦППК, в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", на ж/д станциях и остановочных пунктах.



Парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Места для автомобилей в праздничные каникулы по традиции будут бесплатными. Режим продлится с 31 декабря по 8 января. При этом 9 января парковки заработают по воскресному графику. В этот день оплачивать стоянку нужно будет только на улицах с повышенными тарифами.