Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 5 утра, сообщает пресс-служба канатной дороги.
Для пассажиров, встречающих Новый год в воздухе, будут работать верхняя станция "Воробьевы горы", кафе комплекса и панорамная веранда на втором этаже станции. Кроме того, первому посетителю 2022 года подарят безлимитное число поездок на 12 месяцев.
"Тот, кто предпочитает встречать Новый год не за праздничным столом, а в необычных и ярких местах, станет обладателем V.I.P карты. Для тех, кто планирует визит, важно знать: ночная воздушная прогулка будет осуществляться без высадки на станции "Лужники" до 5 утра", – говорится в сообщении.
В обычном режиме канатная дорога заработает в 16:00 1 января.
Ранее Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах преобразили к Новому году: в виде елочной игрушки украсили 22-й номер кабины. Эту цифру выбрали в связи с наступлением 2022 года.
На нижней станции "Лужники" красуется полярный медведь в окружении светящихся ледяных шаров. Станцию "Воробьевы горы" украсили световыми гирляндами. Новогодние тематические фотозоны ждут гостей на первом и втором этажах станции.
Также у елки расположен большой почтовый ящик Московской усадьбы Деда Мороза. Любой желающий может отправить письмо волшебнику. Бланки для писем можно взять на кассе станции.
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