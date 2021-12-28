В Москве появился рождественский гид по мотивам русской классики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице появился рождественский гид по мотивам русской классики. Его разработал портал "Узнай Москву" совместно с проектом "ЛитРес: Чтец" (входит в группу компаний "ЛитРес").

Аудиогидом стал участник проекта "ЛитРес: Чтец" Илья Дементьев. Маршрут охватывает такие знаковые места, как Тверской бульвар и Тверская площадь, Камергерский переулок и улица Рождественка, Кузнецкий Мост, Театральная и Красная площади. Закончится прогулка в Александровском саду. На протяжении всего пути будут звучать отрывки из знаковых произведений русской литературы.

Маршрут праздничной экскурсии можно найти по ссылке и в приложении "Узнай Москву".