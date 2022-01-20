Мурашко заявил о росте числа повторных случаев COVID-19 из-за "Омикрона"

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Среди переболевших коронавирусом увеличилось число повторных случаев COVID-19 в связи с приходом нового штамма, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Согласно данным разных исследований, рост повторных заражений составляет от 5 до 10 раз, передает РИА Новости. В связи с этим министр назвал эпидситуацию напряженной.

"Каждому необходимо позаботиться о своем здоровье", – подчеркнул министр во время рабочей поездки в Воронеж.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев спрогнозировал, что через 10–14 дней в столице будет фиксироваться пик заражения коронавирусом.

По словам Скулачева, из-за высокой контагиозности "Омикрона" в дальнейшем число заразившихся коронавирусом в Москве может приблизиться к 100 тысячам случаев в день.