В России выявили 38 850 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за сутки выявили 38 850 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальный показатель с 13 ноября 2021 года, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число случаев инфицирования зафиксировано в Москве – 11 557, Санкт-Петербурге – 4 753, Московской области – 2 795, Свердловской области – 695, Нижегородской области – 661.

От последствий COVID-19 скончались 684 человека, выздоровели – 24 478 пациентов. За последние 24 часа с симптомами инфекции в медучреждения были госпитализированы 9 167 человек. При этом число госпитализаций уменьшилось на 3,6%, а количество выздоровевших увеличилось на 6,8% по сравнению с показателями 19 января.

Всего с начала пандемии в России выявили 10 938 261 случай коронавирусной инфекции.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предположил, что "Омикрон" может оказаться последней мутацией коронавируса. Если это подтвердится, то пандемия может закончиться уже в мае текущего года. Чтобы приблизить ее окончание, Онищенко рекомендовал россиянам вакцинироваться и ревакцинироваться.

