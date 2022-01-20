Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг в столице и Московской области ожидается облачная погода, снег и до 6 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в столице составит -1...-3 градуса, по области – до -6 градусов. Ветер южного направления 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление окажется ниже климатической нормы", – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00 20 января.

До конца недели в Москве может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Сугробы, высота которых на сегодняшний день в столице составляет 37 сантиметров, местами могут достигнуть полуметра.

