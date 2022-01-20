Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В четверг в столице и Московской области ожидается облачная погода, снег и до 6 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в столице составит -1...-3 градуса, по области – до -6 градусов. Ветер южного направления 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление окажется ниже климатической нормы", – говорится в сообщении.
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00 20 января.
До конца недели в Москве может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Сугробы, высота которых на сегодняшний день в столице составляет 37 сантиметров, местами могут достигнуть полуметра.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 20 января
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