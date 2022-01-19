Ученые заявили об отсутствии проблем с сердцем у детей с посткоронавирусным синдромом

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Исследователи пришли к выводам, что у детей отсутствуют проблемы с сердцем при посткоронавирусном синдроме, сообщает издание Journal of the American Heart Association.
"Так как о MIS-C стало известно после появления коронавирусной инфекции, мы не знали, насколько серьезными могут быть его последствия и как долго они сохраняются. Наши наблюдения показывают, что дети после MIS-C очень быстро избавились от всех проблем с сердцем", – отметил один из авторов работы, профессор Пенсильванского университета Анирбан Банерджи.
MIS-C заключается в некоторых нарушениях в функционировании иммунитета. Отмечается, что он схож с синдромом Кавасаки, лихорадкой, возникающей в результате очень сильной активации иммунитета в ответ на разные вирусы.
По словам эксперта, первые исследования жизнедеятельности носителей MIS-C указали на то, что этот недуг вызывает серьезные нарушения в работе сердца. Подобные выводы и навели врачей на мысли посмотреть на изменения состояния детей с посткоронавирусным воспалительным синдромом в последующие несколько месяцев их жизни.
Отмечается, что в ходе изучения, специалисты постоянно отслеживали изменения в работе сердечной мышцы с использованием эхокардиографов, а также магнитно-резонансных томографов и других приспособлений. Также врачи брали пробы крови и оценивали изменения в концентрации белков и других компонентов, чье появление говорит о нарушении сердечной мышцы.
Таким образом, эксперты пришли к выводам, что детский организм достаточно быстро избавлялся от последствий развития MIS-C. Многие основные нарушения в работе сердца и сосудов детей ушли в первую неделю после диагностики посткоронавирусного синдрома, а через 3 месяца их состояние нормализовалось в полной мере.
Исследователи не заметили и долгосрочных нарушений в работе крупных артерий и других кровеносных сосудов, связанных с развитием MIS-C, а также других сбоев в работе организма.
Ранее немецкие и английские ученые выяснили, что точность экспресс-тестов на коронавирус в случае с детьми не превышает 72%. Специалисты проанализировали результаты 17 различных исследований последствий COVID-19, в которых принимали участие больше 6,3 тысячи инфицированных коронавирусом детей. В итоге они пришли к выводу, что производители восьми популярных тест-систем завышают данные об их точности.
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