Более 120% месячной нормы осадков выпало с начала января в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала января 2022 года в Москве выпало свыше 120% месячной нормы осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Такой показатель синоптики зафиксировали к утру понедельника, 24 января.
"В минувшие выходные дни череда ненастных циклонов, засыпавших столицу и ее окрестности снегом, завершилась", – говорится в сообщении.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что последние числа января в столице будут необычно теплыми. 25 января в Москве будет довольно морозно, а небольшой снег ожидается только к вечеру. Днем будет -8...-10 градусов. Ночью в Москве прогнозируется -12...-14, по области температура опустится до -16 градусов.
В среду, 26 января, погоду станет определять неглубокая ложбина от северного циклона, поэтому ночью снег ожидается от небольшого до умеренного. Ночью в Москве будет -9...-11 градусов, днем столбики термометров покажут около -5, уточнила специалист.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 24 января
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