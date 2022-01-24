Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение будет действовать до 22:00 25 января.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей столичного региона ожидают прохладные рабочие дни без снегопада. По его словам, дневная температура воздуха в понедельник и во вторник, 24 и 25 января, будет держаться в диапазоне -8...-11 градусов.
При этом, по словам синоптика центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, до конца января сугробы в Москве вырастут до полуметра. С начала месяца в столице выпало 114% месячной нормы осадков.
Высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму и составляет 46 сантиметров по метеостанции ВДНХ и 48 сантиметров – на Балчуге, уточнил синоптик. По его прогнозам, до конца января выпадет еще 7–12 миллиметров осадков.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 января
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