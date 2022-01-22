Синоптик рассказала о самых холодных днях года в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самыми холодными днями в году в Москве, согласно климатическим наблюдениям, являются 31 января и 1 февраля, рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"У нас самая низкая норма суточной температуры приходится на 31 января – 1 февраля, то есть согласно многолетним наблюдениям, это самые холодные дни, а дальше начинается, так сказать, разогрев", – приводит ее слова ТАСС.

Метеоролог подчеркнула, что эти дни ознаменовывают кульминацию зимы, однако о прогнозе в текущем году говорить пока рано, поскольку бывают исключения.

"Это климат, а погода каждый год бывает разной. Бывают и оттепели даже в эти дни", – добавила она.

С воскресенья в столичном регионе прогнозируется "плавное похолодание". Об этом Макарова рассказала ранее. Температура в Москве в этот день понизится до минус 5 градусов, в Подмосковье – до минус 3–8 градусов.

В начале новой недели температура продолжит понижаться, добавила синоптик. Так, в ночь на 24 января ожидается минус 9–11 градусов, а днем – минус 5–7 градусов. Особенно ощутимым похолодание станет во вторник, поскольку ночью ожидается минус 12–17 градусов, днем – минус 7–12 градусов.

Ранее ученые заявили, что прошедший год вошел в семерку самых теплых на планете за историю наблюдений. По данным исследователей, среднегодовая температура в 2021 году была на 0,3 градуса выше температуры базового периода 1991–2020 годов и на 1,1–1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.