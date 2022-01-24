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12:51

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Синоптик рассказала о потеплении в Москве в конце января

Январское тепло: синоптик рассказала о погоде в конце месяца в Москве
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что последние числа января в столице будут необычно теплыми.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что из-за гололедицы в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение продолжит действовать вплоть до 22:00 25 января.

По словам Поздняковой, если во вторник, 25 января, погода в столице будет близка к климатической норме, то к концу недели она ожидается выше нормы на 2–3 градуса.

Скорее всего, у нас месяц завершится более теплой, чем обычно бывает, погодой. Хотя по климату последние числа января являются самыми холодными в году.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Синоптик добавила, что 25 января в Москве будет довольно морозно. Небольшой снег ожидается только к вечеру, уточнила метеоролог. "Днем будет -8...-10 градусов. Ночью в Москве прогнозируется -12...-14, по области температура опустится до -16 градусов", – добавляет эксперт.

В среду погоду станет определять неглубокая ложбина от северного циклона, поэтому ночью снег ожидается от небольшого до умеренного, рассказывает Позднякова. Ночью в Москве будет -9...-11 градусов, днем столбики термометров покажут около -5, уточняет специалист.

"В четверг и пятницу у нас облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Минимальная ночная температура останется -11…-16, дневная составит -6…-11 градусов", – говорит метеоролог.

В субботу, 29 января, будет небольшой снежок, который затем усилится. Ночная температура повысится. Она будет в пределах -6...-11 градусов. Дневная максимальная температура составит -4…-9 градусов.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что, согласно наблюдениям, обычно снег в Москве начинает таять не раньше апреля. При этом где-то до середины марта в городе происходит рост сугробов. Эксперт добавил, что, скорее всего, в этом году соответствующие сроки будут близки к средним показателям.

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