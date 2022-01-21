ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий – СМИ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект поправок к закону о сделках, по которым иностранный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием, сообщает "Коммерсант".

В пояснительной записке к документу указано, что за неправомерные действия сторон при подобных договорах будет следовать неотвратимое наказание.

Для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием в обход законных норм, в ФАС предусмотрели перечень санкций. В частности, сделка может быть признана недействительной с последующим отчуждением доли таких инвесторов в пользу государства.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за поставщиками топлива в регионах страны. В субъектах федерации будут работать оперативные штабы – заседания запланированы в еженедельном формате.