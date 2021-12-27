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Экономика

16:24

ФАС выявила картельный сговор на российском рынке металлопроката

экономика

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала семь крупнейших компаний на российском рынке металлопроката виновными в картельном сговоре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"На фоне резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на строительные материалы, ФАС России провела проверки металлотрейдеров на территории ряда регионов", – говорится в сообщении.

По итогам проверки ФАС возбудила дело, в рамках которого было установлено, что ООО "Сервисный центр металлопроката", АО "Сталепромышленная компания", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "Уралметаллстрой", ООО "А Групп", ООО "Металлоторговая компания Красо" и ООО "Управление комплектации и снабжения" вступили в антиконкурентный сговор.

"Действуя согласованно в течение длительного времени (компании. – Прим. ред.) поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 рубля", – отмечается в материале.

В ФАС пояснили, что заключение картельного соглашения предусматривает наложение на компании оборотных штрафов. Предприятиям были выданы предписания о прекращении противоправных действий, также в ближайшее время против них возбудят административные дела.

В апреле ФАС уже выявляла признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Специалисты проверили несколько организаций и сделали определенные запросы в связи с ростом цен на металлопрокат.

Также в службе приняли во внимание заявления граждан и организаций о возможном повышении стоимости строительства жилья из-за роста цен на строительные материалы.

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