ФАС обвинила генерирующую компанию "Т Плюс" в манипуляциях на оптовом рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что электроэнергетическая компания "Т Плюс" прибегает к манипуляциям на оптовом рынке, завышая ценовые показатели в заявках на сутки вперед. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"ФАС России выявила, что ценовые заявки компании, которые оказывают влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" и в первой ценовой зоне, превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в среднем это превышение достигает 70–90%, однако в некоторых случаях составляет более 100%.
Ранее ФАС выписала предупреждение компании "Сургутнефтегаз" в связи с выявленным злоупотреблением доминирующим положением на оптовом рынке автобензинов. Согласно данным ведомства, компания уклонялась от заключения договоров на поставки нефтепродуктов покупателям, не входящим в ее структуру.
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