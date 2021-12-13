ФАС обвинила генерирующую компанию "Т Плюс" в манипуляциях на оптовом рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что электроэнергетическая компания "Т Плюс" прибегает к манипуляциям на оптовом рынке, завышая ценовые показатели в заявках на сутки вперед. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"ФАС России выявила, что ценовые заявки компании, которые оказывают влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" и в первой ценовой зоне, превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем это превышение достигает 70–90%, однако в некоторых случаях составляет более 100%.

Ранее ФАС выписала предупреждение компании "Сургутнефтегаз" в связи с выявленным злоупотреблением доминирующим положением на оптовом рынке автобензинов. Согласно данным ведомства, компания уклонялась от заключения договоров на поставки нефтепродуктов покупателям, не входящим в ее структуру.