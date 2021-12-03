"Сургутнефтегаз" получил предупреждение от ФАС

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"Сургутнефтегаз" получил от Федеральной монопольной службы предупреждение о злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке автобензинов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомства, компания уклонялась от заключения договоров на поставки нефтепродуктов покупателям, не входящим в ее структуру. Теперь "Сургутнефтегаз" должен в течение 10 дней предоставить ФАС предложения по заключению долгосрочных контрактов с крупнейшими нефтяными компаниями РФ.

Ранее ФАС возбудила уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства на рынке стекла. Фигурантами стали компании "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло", в действиях которых усматривают признаки злоупотребления доминирующим положением.

Проанализировав ситуацию на рынке, в ведомстве заметили, что себестоимость производства стекла по сравнению с прошлым годом выросла незначительно, тогда как цены на конечный продукт увеличились более чем на 80%.

