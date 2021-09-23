ФАС выдала предупреждение "Магниту" и "Пятерочке"

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"Магниту" и "Пятерочке" выданы предупреждения снизить цены на продукты в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В ведомстве полагают, что АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") установили в нескольких городских округах региона более высокие цены, чем в других муниципальных образованиях, воспользовавшись занимаемым ими доминируемым положением.
"Московское областное УФАС России зафиксировало завышение в магазинах торговых сетей "Магнит" и "Пятерочка" розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья", – говорится в сообщении.
В УФАС пояснили, что в ряде городских округов цены на пшеничную муку, хлеб, кур и свинину превышали цены, установленные в других муниципальных образованиях, более чем на 10%.
"Московское областное УФАС России выдало компаниям "Агроторг" и "Тандер" предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен", – добавили в управлении.
Исполнить его торговым сетям предстоит в течение 10 дней с момента получения. В случае если цены не будут снижены, УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.
Ранее ФАС выдала предупреждение компании "Лукойл-Югнефтепродукт", являющейся дочерней структурой компании "Лукойл", с требованием снизить цены на бензин на АЗС в Элисте.
Управление установило, что в течение января – апреля 2021 года компания на отдельных АЗС проводила маркетинговые акции с целью повышения лояльности клиентов и равномерного распределения их потока в течение суток, в рамках которых в дневное время цены повышались на 40–60 копеек за литр, а ночью снижались на 10 копеек.
В ведомстве установили, что подобная акция не имеет экономического или технологического обоснования, и потребовали прекратить необоснованное повышение цен.
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