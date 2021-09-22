ФАС и Ростуризм изучат вопрос о временном ограничении роста цен на отели в дни форумов

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Федеральная антимонопольная служба РФ и Ростуризм разработают механизм, который позволит временно ограничивать рост цен на отели во время проведения форумов, сообщает ТАСС.

"Мы по поручению правительства вместе с ФАС России прорабатываем максимально сбалансированный механизм, чтобы, с одной стороны, избежать спекуляций на рынке в дни проведения форумов, и в то же время – позволить бизнесу работать на рыночных условиях", – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее отельеры и представители туристической индустрии России попросили не вводить штрафы за повышение цен на проживание в местах размещения в периоды проведения крупных мероприятий, в частности международных форумов.

Обращение турбизнеса было направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина со ссылкой на почетного президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько.

