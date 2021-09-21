Отельеры выступили против штрафов за повышение цен на проживание во время форумов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отельеры и представители туристической индустрии России попросили не вводить штрафы за повышение цен на проживание в местах размещения в периоды проведения крупных мероприятий, в частности международных форумов. Сообщает ТАСС.

Обращение турбизнеса направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина со ссылкой на почетного президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько.

"Полагаем, что указанная законодательная инициатива противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития", – говорится в тексе обращения.

Его авторы также считают несвоевременным вводить подобные меры в период, когда туристическая отрасль испытывает кризис, вызванный пандемией коронавируса. Вместо штрафов и других мер регулирования отельеры предлагают властям сосредоточиться на стимулировании строительства в городах проведения крупных форумов мест размещения бизнес-класса.

Обращение подписали главы Российского союза туриндустрии, Российской гостиничной ассоциации, Федерации рестораторов и отельеров, Общенационального союза индустрии гостеприимства. По словам Шпилько, подобное обращение впервые за последние 30 лет подписано таким количеством представителей турбизнеса.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект, который предполагает введение штрафов за кратный рост цен на проживание в отелях во время особо значимых мероприятий. В текущей редакции документа нововведения должны коснуться Санкт-Петербурга, Владивостока и Сочи.

Так, должностных лиц предлагается штрафовать на суммы от 20 до 40 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

