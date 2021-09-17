В России предложили штрафовать гостиницы за завышение стоимости проживания

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Собственников гостиниц, которые находятся в крупных городах, предлагают штрафовать за кратный рост цен на проживание во время особо значимых мероприятий.
Соответствующий законопроект подготовила Федеральная антимонопольная служба, его готовы поддержать в Госдуме, сообщает газета "Известия".
"Многократный рост цен на гостиничные услуги происходит ежегодно в период проведения крупных международных мероприятий, таких как ПМЭФ, ВЭФ, РИФ", – заявили в ФАС.
Отмечается, что в текущей редакции документа нововведения должны коснуться Санкт-Петербурга, Владивостока и Сочи.
Стоимость проживания предлагают рассчитывать по методике, которую утвердит кабмин. Собственников гостиниц также планируют обязать информировать граждан о предельной цене номеров.
Если постояльцы не смогут найти информацию о стоимости услуг, то должностных лиц предлагается штрафовать на суммы от 20 до 40 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
Как рассказал глава думского комитета по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи Борис Пайкин, парламентарии неоднократно сообщали в ФАС о недопустимости роста цен на отели во время крупных мероприятий. По словам депутата, во время ПМЭФ цены на гостиницы в Петербурге вырастают до 300%.
Ранее сообщалось, что ФАС наложила на сервис Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей в связи с злоупотреблением доминирующим положением на рынке. В ходе расследования выяснилось, что компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Данные действия компании привели к тому, что гостиницы не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Это повлекло за собой ущемление интересов гостиничного бизнеса и способствовало ограничению конкуренции на российском рынке.
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