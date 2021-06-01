Путин призвал главу "Сургутнефтегаза" поддержать многодетные семьи

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Владимир Путин попросил руководителя ПАО "Сургутнефтегаз" Владимира Богданова о поддержке многодетных семей.
"Владимир Леонидович (Богданов. – Прим. ред.) вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там, в "Сургунефтегазе", – компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные", – сказал российский лидер на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Президент добавил, что руководитель компании наверняка слышит его слова и поможет.
ПАО "Сургутнефтегаз" является четвертой по величине вертикально интегрированной нефтяной компанией России, центральный офис которой расположен в Сургуте.
Ранее Путин назвал многодетные семьи основой будущего страны. Он заявил, что рассчитывает на расширение региональными и местными властями программ поддержки семей.
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