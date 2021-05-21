В Общественной палате одобрили идею Толстого о беспроцентной ипотеке для многодетных семей

Фото: Александр Чикин

Заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко поддержал инициативу о внедрении нулевой ипотеки для многодетных семей. Идею выдвинул вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

"Вопрос жилья у многодетных семей стоит на первом месте. Я поддерживаю предложение о нулевой ипотеке Петра Толстого. При этом нужно признать, что не все многодетные семьи смогут взять ипотеку. Одной из форм поддержки должен стать субсидированный наем жилья, когда государство софинансирует расходы многодетной семьи на съем жилья, достаточно комфортного для ее проживания", – высказался Рыбальченко.

По его словам, поддерживать многодетные семьи необходимо системно и масштабно. Это будет возможно при комплексном подходе.

"Мы предложили в рамках доклада ОП РФ "Демография 2024" разработать специальный федеральный проект в рамках национального проекта. В нем мы предлагаем предусмотреть предоставление семейного капитала при рождении троих детей в одной семье", – добавил член ОП.

Также важной мерой в данном вопросе он назвал бесплатное или доступное высшее образование для детей из многодетных семей.

"Сейчас этот законопроект внесен Советом Федерации в Госдуму. Он очень высоко оценивается многодетными семьями, и, помимо этого, для многих семей, имеющих двух детей, он является хорошим поводом задуматься о рождении третьего ребенка", – заключил Рыбальченко.

Ранее Петр Толстой рассказал, что считает ипотеку для семей с тремя и более детьми реальной перспективой, способной помочь многим многодетным российским семьям.

По его словам, необходимо, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотечному кредитованию обнулялся. Кроме того, Толстой напомнил, что ипотека приносит прибыль финансовым организациям, которые потом отчитываются об успехах.

