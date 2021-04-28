Петр Толстой: нулевая ипотека для многодетных – реальная задача

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Депутат Госдумы Петр Толстой рассказал, что считает ипотеку для семей с тремя и более детьми реальной перспективой, способной помочь многим многодетным российским семьям.

По его словам, необходимо, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотечному кредитованию обнулялся. Кроме того, Толстой напомнил, что ипотека приносит прибыль финансовым организациям, которые потом отчитываются об успехах.

"У нас, к сожалению, очень мало многодетных семей. Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому в их случае можно обойтись без этих процентов", – уточнил депутат.

Помимо этого, он рассказал о возможности государства самостоятельно устанавливать правила для банков. В апреле вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавил рабочую группу, которая разработает меры поддержки многодетных семей.

Ранее сообщалось, что российское правительство расширяет программу льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь программа распространяется на строительство частных домов.