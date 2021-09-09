Фото: ТАСС/Александр Рюмин
ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства на рынке стекла, сообщила пресс-служба регулятора.
Фигурантами стали компании "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло", в действиях которых усматривают признаки злоупотребления доминирующим положением.
"В связи с поступившими заявлениями о росте стоимости на стройматериалы, в том числе на листовое стекло, ФАС России провела анализ рынка и установила, что рынок листового стекла является высококонцентрированным", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что компании "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" входят в число предприятий, занимающих коллективное доминирующее положение на рынке.
Проведенный ФАС анализ показал, что цена на листовое стекло в июле 2021 года увеличилась более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом его себестоимость за год выросла незначительно.
"По мнению ведомства, это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию. <…> В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ", – уточнили в пресс-службе ФАС.
Похожая ситуация в целом наблюдается на рынке строительных материалов в РФ. 7 сентября ФАС сообщила о привлечении всех территориальных органов к проверке в данной области.
Уточняется, что в конце 2020 года резко начали расти цены на металл. В последствии подорожали и другие строительные материалы.
По данным Росстата, в первом полугодии цена на товары из данной категории увеличилась на 12,5%. В июне цены выросли на 6,75% по сравнению с маем 2021 года, а также на 23,9% по отношению к июню 2020 года.
Проверки, проведенные ФАС на рынке металлопродукции, привели к возбуждению дела против ряда трейдеров, а также самих производителей – ММК, НЛМК и "Северстали", которые, по мнению службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.
Ранее стало известно, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет наказывать компании, которые будут продавать в России и за рубежом товары под одной маркой, но с разными свойствами. К февралю будущего года служба собирается сформировать законопроект, в котором эти действия будут квалифицированы как недобросовестная конкуренция.
ФАС сравнит качество товаров в России и за границей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: