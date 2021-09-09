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ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства на рынке стекла, сообщила пресс-служба регулятора.

Фигурантами стали компании "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло", в действиях которых усматривают признаки злоупотребления доминирующим положением.

"В связи с поступившими заявлениями о росте стоимости на стройматериалы, в том числе на листовое стекло, ФАС России провела анализ рынка и установила, что рынок листового стекла является высококонцентрированным", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что компании "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" входят в число предприятий, занимающих коллективное доминирующее положение на рынке.

Проведенный ФАС анализ показал, что цена на листовое стекло в июле 2021 года увеличилась более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом его себестоимость за год выросла незначительно.

"По мнению ведомства, это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию. <…> В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ", – уточнили в пресс-службе ФАС.

Похожая ситуация в целом наблюдается на рынке строительных материалов в РФ. 7 сентября ФАС сообщила о привлечении всех территориальных органов к проверке в данной области.

Уточняется, что в конце 2020 года резко начали расти цены на металл. В последствии подорожали и другие строительные материалы.

По данным Росстата, в первом полугодии цена на товары из данной категории увеличилась на 12,5%. В июне цены выросли на 6,75% по сравнению с маем 2021 года, а также на 23,9% по отношению к июню 2020 года.

Проверки, проведенные ФАС на рынке металлопродукции, привели к возбуждению дела против ряда трейдеров, а также самих производителей – ММК, НЛМК и "Северстали", которые, по мнению службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.

Ранее стало известно, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет наказывать компании, которые будут продавать в России и за рубежом товары под одной маркой, но с разными свойствами. К февралю будущего года служба собирается сформировать законопроект, в котором эти действия будут квалифицированы как недобросовестная конкуренция.