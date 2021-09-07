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Экономика

07 сентября, 21:03

ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу

экономика технологии

Фото: Depositphotos/wolterke

Управление Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по Москве в очередной раз оштрафовало Google LLC. На этот раз сумма штрафа составила 200 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС уточнили, что в мае компания нарушила закон, распространяя в системе Google AdWords рекламу финансовой организации, действовавшей на территории России без лицензии.

"За допущенное нарушение законодательства о рекламе Google привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тысяч рублей", – отмечается в сообщении ведомства.

В этом году столичный УФАС уже штрафовал Google. Новый штраф, наложенный на компанию, стал пятым по счету.

В ведомстве уточнили, что предыдущие четыре штрафа на 800 тысяч рублей уже оплачены.

"Мы достаточно серьезно относимся к жалобам на рекламу организаций, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии, особенно если это касается финансовых услуг и может напрямую повлиять на благосостояние граждан", – подчеркнула руководитель УФАС России по Москве Екатерина Соловьева.

Неоднократно штрафовали Google и за отказ удалять запрещенную информацию. Так, судья Таганского района города Москвы оштрафовала компанию на 14 миллионов рублей по пяти административным искам.

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