ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу

07 сентября, 21:03
Фото: Depositphotos/wolterke
Управление Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по Москве в очередной раз оштрафовало Google LLC. На этот раз сумма штрафа составила 200 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.
В ФАС уточнили, что в мае компания нарушила закон, распространяя в системе Google AdWords рекламу финансовой организации, действовавшей на территории России без лицензии.
"За допущенное нарушение законодательства о рекламе Google привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тысяч рублей", – отмечается в сообщении ведомства.
В этом году столичный УФАС уже штрафовал Google. Новый штраф, наложенный на компанию, стал пятым по счету.
В ведомстве уточнили, что предыдущие четыре штрафа на 800 тысяч рублей уже оплачены.
"Мы достаточно серьезно относимся к жалобам на рекламу организаций, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии, особенно если это касается финансовых услуг и может напрямую повлиять на благосостояние граждан", – подчеркнула руководитель УФАС России по Москве Екатерина Соловьева.
Неоднократно штрафовали Google и за отказ удалять запрещенную информацию. Так, судья Таганского района города Москвы оштрафовала компанию на 14 миллионов рублей по пяти административным искам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: