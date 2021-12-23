В ФАС оценили новые правила определения тарифов на электроэнергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Новые правила формирования тарифов на электроэнергию, согласно которым регионы получат право самостоятельно определять их размер, не приведут к повышению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

"Тарифы для населения не вырастут и будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан", – говорится в сообщении.

В службе добавили, что принятое постановление расширяет тарифное меню для регионов и дает возможность местным властям при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что российское правительство разрешило регионам самостоятельно вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.

Теперь каждый регион сможет самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу, а также устанавливать разные тарифы для отдельных групп населения.

Кроме того, ФАС подготовила проект перехода на эталонный метод тарифообразования для теплоснабжающих компаний. Данный принцип подразумевает установление определенного эталонного уровня расходов для организаций, исходя из которого будут устанавливаться тарифы.