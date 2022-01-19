ФАС усилит контроль за поставщиками топлива в регионах

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ усилит контроль за поставщиками топлива в регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства", – отметили в ФАС.

Анализ ситуации на рынке нефтепродуктов будет включать в себя отслеживание цен на бензин марок Аи-92 и Аи-95. Кроме того, под наблюдением окажутся дизельное топливо и сжиженные газы.

В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что в оперативные штабы территориальных органов направлены поручения о возобновлении работы. Заседания таких штабов будут проходить каждую неделю.

В декабре 2021 года "Сургутнефтегаз" получил от Федеральной монопольной службы предупреждение о злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке автобензинов.

