"Личная территория": "договор дороже денег – 2"

Продолжение истории о москвиче, который сдал свою квартиру в аренду, но ни денег, ни квартирантов так и не увидел. Попасть в свою двушку на Садовом кольце он теперь не может – ею по договору субаренды распоряжаются некие товарищи из агентства по недвижимости.

Речь идет о Дмитрии Телегине. Как выяснилось, у мужчины есть еще трешка на Пролетарском проспекте. Ключи от нее он отдал некому риелтору Оксане, которая, в свою очередь, сдает квартиру посуточно.

Что происходит на личной территории Дмитрия и сможет ли он вернуть контроль над своей недвижимостью? Об этом – в программе "Личная территория".