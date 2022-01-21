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Где в Москве можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

Быстрый результат: где в Москве сдать экспресс-тест на COVID-19
медицина общество город истории

Экспресс-диагностику на коронавирус в Москве прошли уже почти 500 тысяч человек. Количество сдающих быстрое тестирование с начала года увеличилось в два раза. Рассказываем, где можно пройти экспресс-тест на антиген и как к нему подготовиться.

Как пройти экспресс-тестирование?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экспресс-тестирование на антиген практически не отличается от ПЦР, но проводится с помощью тест-полоски. Пройти процедуру можно без записи. При себе нужно иметь паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС (при наличии). Дети должны приходить вместе с родителями.

Записаться на экспресс-тестирование можно и заранее на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". В заявке нужно указать ФИО, данные паспорта, либо номер полиса ОМС или СНИЛС, дату рождения, пол, телефон и адрес фактического проживания. После заполнения формируется QR-код, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования.

Для проведения анализа медицинский специалист берет мазок из полости носа – это абсолютно безболезненно. Получить результаты можно уже через 15 минут после забора материала.

Если тест оказался положительный, то необходимо пройти дополнительную диагностику с помощью ПЦР-тестирования – это можно сделать сразу же на месте. До получения результата (1–3 дня) следует оставаться дома на самоизоляции. Информация о результате теста придет по СМС, а также отобразится в электронной медкарте.

Кроме того, данные отправят в вашу поликлинику. При положительном результате нужно будет дождаться прихода врача на дом. После осмотра специалист назначит соответствующее лечение, а также откроет больничный.

Где можно сдать экспресс-тест?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице сейчас работают более 70 пунктов, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг, а также в 21 общественном месте и торговых центрах.

Кроме того, быструю диагностику можно пройти в семи транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) и в вестибюлях пяти станций метро "Тверская" ("Пушкинская") (выходы 2–4), "Маяковская" (выход 1), "Тургеневская" (выходы 3–5), "Хорошёвская" (выходы 1–4), "Третьяковская" (выход 2).

Пункты экспресс-тестирования по округам:

  • ВАО – 9 пунктов;
  • ЗАО – 8 пунктов;
  • ЗелАО – 1 пункт;
  • САО – 8 пунктов;
  • СВАО – 5 пунктов;
  • СЗАО – 5 пунктов;
  • ЦАО – 11 пунктов;
  • ЮАО – 7 пунктов;
  • ЮЗАО – 8 пунктов;
  • ЮВАО – 8 пунктов;
  • ТиНАО – 1 пункт.

Все адреса пунктов, где делают экспресс-тесты на COVID-19, можно посмотреть здесь.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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