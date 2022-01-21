"Личная территория": "договор дороже денег"

Двушка на Смоленском бульваре за 70 тысяч рублей в месяц. На такое предложение москвича Дмитрия Телегина полгода назад откликнулся агент по недвижимости, который и начал сдавать квартиру на Садовом кольце в аренду по доверенности.

Все шло благополучно, но, по словам хозяина квадратных метров, съемщики задолжали ему оплату за последние несколько месяцев, а когда Дмитрий пришел за деньгами, его не пустил на порог агент.

Предприниматель заявил, что квартирантов нет дома, а платить они будут теперь постфактум, то есть не за месяц вперед, а по его истечению. Хозяин двушки считает такую схему мошеннической, к тому же он подозревает, что в квартире организован притон.

Что происходит на его личной территории? Об этом – в программе "Личная территория".