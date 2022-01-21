Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:24

В Москве запустят уникальную экскурсию "Ночь в метро"

досуг общество метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве запустят экскурсию "Ночь в метро", премьера ожидается в конце января. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Первая подобная акция состоится в ночь с 28 на 29 января.

"Вместе с Музеем Москвы и проектом "Заблудшие" мы запускаем уникальный ночной проект – экскурсию "Ночь в метро" с продолжением перформанса в отеле "Националь", – говорится в сообщении.

Гостей акции провезут на ретропоезде 1930-х годов, покажут безлюдные станции, а также место стоянки составов метрополитена. В отеле "Националь" состоится спектакль-экскурсия "Заблудшие".

Все мероприятия будут проходить с соблюдением действующих эпидемиологических мер безопасности.

14 февраля в Москве впервые стартовала масштабная выставка цифрового искусства "Мегалополис" от Generative Gallery. Вплоть до 14 февраля произведения мастеров покажут на фасаде торгового центра "Рио".

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать