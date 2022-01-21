В Москве запустят уникальную экскурсию "Ночь в метро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве запустят экскурсию "Ночь в метро", премьера ожидается в конце января. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Первая подобная акция состоится в ночь с 28 на 29 января.

"Вместе с Музеем Москвы и проектом "Заблудшие" мы запускаем уникальный ночной проект – экскурсию "Ночь в метро" с продолжением перформанса в отеле "Националь", – говорится в сообщении.

Гостей акции провезут на ретропоезде 1930-х годов, покажут безлюдные станции, а также место стоянки составов метрополитена. В отеле "Националь" состоится спектакль-экскурсия "Заблудшие".

Все мероприятия будут проходить с соблюдением действующих эпидемиологических мер безопасности.

14 февраля в Москве впервые стартовала масштабная выставка цифрового искусства "Мегалополис" от Generative Gallery. Вплоть до 14 февраля произведения мастеров покажут на фасаде торгового центра "Рио".