Стали известны самые популярные онлайн-программы прошедшей "Ночи театров"

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К онлайн-мероприятию "Ночь театров", прошедшему в ночь с 27 на 28 марта, присоединились более 550 человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Ночь театров" популярна у москвичей самых разных возрастов. Она объединяет тысячи поклонников театрального искусства. Только онлайн-трансляции в этом году посмотрели больше 550 тысяч человек", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Всего в мероприятии поучаствовали более 130 театров, музеев, библиотек и кинотеатров. 30 онлайн-мероприятий транслировались в соцсетях учреждений и на других ресурсах.
В рамках акции зрители стали участниками экскурсий, лекций, мастер-классов и открытых встреч.
Самым популярным мероприятием "Ночи театров" стала постановка "Синяя птица" Электротеатра Станиславского с экскурсией по учреждению. К трансляции мероприятия присоединились 186 тысяч зрителей.
107 тысяч зрителей ознакомились с выступлением театра "Балет Москва", а к онлайн-показу спектакля "Свидание в Москве" Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко присоединились 27,3 тысячи зрителей.
Ранее музей Лувр разместил почти полмиллиона экспонатов из своей коллекции на бесплатном сайте с интерактивной картой. Онлайн-база включает в себя не только экспонаты, выставленные на всеобщее обозрение в музее, но и те, которые находятся на хранении, в том числе в его новом здании в городе Льевен на севере Франции.
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