Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег в столичном регионе будет идти до субботы, 22 января, включительно, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Синоптик уточнил, что ожидается несколько атмосферных фронтов, которые будут проходить через Центральную Россию, в частности через Московский регион.

"Будет идти снег, но не все два дня, а будут волны, так скажем. Где-то три волны будет. В целом выпадет от 5 до 8 миллиметров осадков, то есть на 5–10 сантиметров может увеличиться высота снежного покрова к воскресенью", – отметил Варакин.

По словам синоптика, за пятницу и субботу, 22 и 23 января, в столичном регионе может выпасть до 10–15% от месячной нормы.

"Уже к воскресенью это все закончится", – заявил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в предстоящие выходные. Он предупредил о резком изменении атмосферного давления. Синоптик уточнил, что 23 января атмосферное давление совершит резкий скачок и достигнет 760 миллиметров ртутного столба.

