Врачи перечислили полный перечень ранних симптомов "Омикрона"

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Врачи из США, Великобритании и ЮАР назвали полный перечень ранних симптомов штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает News.ru.

По словам специалистов, ранними симптомами являются усталость, чихание, першение в горле, боль в пояснице, потливость ночью, а также ломота в теле и головная боль. Данные симптомы могут возникнуть уже через два дня после заражения, а иногда признаки заражения новым штаммом коронавируса проявляются раньше.

При этом между заражением и проявлением первых симптомов может пройти две недели, добавили специалисты.

Ранее британский профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор рассказал, что "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. По его словам, к этому варианту относится примерно один из двадцати новых случаев COVID-19.

Также стало известно, что основными симптомами нового подтипа "Омикрон"-штамма коронавируса BA.2 являются непрерывный кашель, высокая температура, потеря либо изменение вкуса и обоняния.

