Россияне рассказали, что они думают по поводу секса до брака

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Более двух третей россиян (67%) назвали допустимым секс до брака, 27% считают это ненормальным, следует из опроса ВЦИОМ.

При этом в 1992 году 39% считали добрачный секс нормой, также 39% – недопустимым.

Секс без любви назвали возможным 29% респондентов, 63% заявили о недопустимости таких отношений. Однако в Москве и Санкт-Петербурге 42% опрошенных считают физиологические взаимоотношения без чувств допустимыми, 46% – невозможными.

В 1992 году о невозможности секса без чувств заявляли 57%, в то время как 16% называли такие отношения допустимыми.

По данным опроса, 86% в 2022 году считают неприемлемым иметь любовника/любовницу, помимо мужа/жены, 9% придерживаются обратного мнения. В 1992 году 49% называли наличие любовника/любовницы невозможным, 25% называли такую возможность нормальной.

В опросе приняли участие 1 600 россиян от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью.

Ранее психолог Екатерина Альская рассказала, как определить изжившие себя отношения. По словам специалиста, зачастую неуверенность в себе и страх быть отвергнутым побуждает людей искать все самое плохое в партнере. Таким поведением он будто обесценивается, чтобы легче было разорвать отношения.

Особое внимание парам следует уделять интимной жизни, подчеркнул психолог. Если между партнерами пропало влечение, то и сексуальное взаимодействие будет более редким. Важно улавливать моменты, когда это превращается в механическое удовлетворение потребностей.