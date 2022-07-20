Почти четверть россиян играют в видеоигры – опрос

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, что 23% жителей России играют в видеоигры. Об этом сообщает "Газета.ру".

В возрастной категории от 18 до 24 лет периодически играют 56% участников опроса. Ежедневно играм уделяют время 20% респондентов.

В категории 25–34 года популярность видеоигр составила 34%. Что касается наиболее возрастной группы (от 60 лет и старше), играми увлекаются только 10% опрошенных.

Видеоигры как развлечения более востребованы среди мужчин – эта группа запускает их чаще в 2,5 раза, чем женщины.

В России в качестве платформы для игр наиболее популярны компьютеры и ноутбуки – ими пользуются 44–45% респондентов. Наименее востребованы игровые консоли.

Отдельным пунктом опроса стала ситуация с уходом зарубежных игровых компаний с российского рынка. Выяснилось, что 51% геймеров столкнулись с проблемами и не могут купить новые игры или внутриигровой контент.

В июле стало известно, что в России начались продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта. В частности, стали доступны такие новинки, как Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo.

