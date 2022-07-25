В России выросли продажи ретроконсолей Dendy и Sega

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В июне продажи ретроконсолей в России выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета "Известия".
Наиболее высокий спрос наблюдается на приставки Dendy, Sega, Game Boy, Magistr и Game Box. В компании Ozon рассказали, что покупатели отдают предпочтение современным адаптированным моделям ретроконсолей, оснащенным HDMI-выходом для удобного соединения с телевизором.
В "М.Видео", в свою очередь, считают, что интерес к ретроприставкам вырос из-за ограничений в поставках современных консолей. Чаще такие консоли приобретают из-за ностальгии по хитам детства либо в качестве первого игрового устройства для ребенка.
Также важным фактором для покупки такого гаджета является цена. По данным компании, средний чек на покупку такого девайса составляет около трех тысяч рублей.
По мнению директора по стратегическому развитию VK Play Артема Черменина, рост продаж ретроконсолей связан с дефицитом гаджетов нового поколения и сложностью покупки игр для них.
Ранее в России начались продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта. Так, видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами начали продавать на маркетплейсах Wildberries и Ozon. При этом другие ретейлеры по-прежнему не получают поставок видеоигр и отмечают снижение спроса в России.
Как рассказали агентству в пресс-службе Wildberries, продавцы начали параллельный импорт видеоигр, не уточнив, из каких стран поставщики их завозят. В компании также сообщили, что граждане начали активнее покупать игры на дисках для ПК и приставок.
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