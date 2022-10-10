В ГД предложили печатать авиабилеты на русском языке

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Авиаперевозчикам следует выпускать билеты на русском языке. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Коткин обратился в Минтранс РФ. По его словам, английские термины путают российских пассажиров.

Коткин передал в Минтранс много жалоб от горожан на перевозочные документы внутренних рейсов, сообщает "Коммерсант". Вся важная информация на билете напечатана на английском языке, что, по словам депутата, создает трудности для граждан РФ.

В свою очередь, представители авиакомпаний утверждают, что настроить печать на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus нет возможности. Чтобы выпустить билеты на русском языке, следует перейти на отечественные аналоги, однако авиакомпании не решаются отказаться от международных стандартов.

По словам перевозчиков, подобных жалоб от пассажиров они не слышали. Кроме того, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов также согласился с авиакомпаниями. Он считает, что на билетах вся информация указана так, что ее можно понять на интуитивном уровне. Эксперт допускает разночтение только в номерах выходов на посадку и мест в салоне, но даже это можно уточнить на специальном табло.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" повысил плату за возврат и обмен авиабилетов на международные рейсы до 46 евро или долларов с 5 октября. В данном случае речь идет о сумме, которую взимает авиакомпания. Плату пришлось повысить из-за роста расходов на выполнение этих операций, объяснили в "Аэрофлоте".

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