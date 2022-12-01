Соавтор закона о запрете латиницы в рекламе заявила, что он не коснется букв Z и V

Фото: Минобороны РФ

Сенатор, соавтор закона о запрете латиницы в рекламе Ольга Ковитиди заявила, что он не коснется букв Z и V. Об этом сообщает издание "Подъем".

Она пояснила, что данные буквы наклеивают в том числе на военную технику, но официальными воинскими знаками они не являются, как и не являются элементами рекламы.

"Применение их в социальной рекламе совершенно не противоречит нашему законопроекту, поскольку он в первую очередь направлен на урегулирование текста рекламы в коммерческой среде. Поэтому нельзя сказать, что этот законопроект запретит использование знаков Z, V и O в качестве символов в борьбе с нацизмом", – заключила сенатор.

1 декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете использования в рекламе букв алфавитов, созданных не на основе кириллицы. Предполагалось, что закон позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде.

Кроме того, автор инициативы, член Совфеда Сергей Цеков отмечал, что закон необходим из-за "засилья" иностранных слов, которые принижают и засоряют русский язык. По его словам, в стране используют языки "врагов России" – Англии и США.



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