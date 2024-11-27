Путин утвердил в ВС РФ День морской пехоты 27 ноября

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Владимир Путин официально установил в Вооруженных силах России День морской пехоты. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Праздник будут отмечать 27 ноября.

День морской пехоты ранее отмечался ежегодно только в Военно-морском флоте. Теперь он будет отмечаться на более высоком уровне. Праздник был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 года.

Ранее Путин подписал указ о создании Морской коллегии России. Ее главой стал бывший секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев. Задачами Морской коллегии стало развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации государства.

Также ведомство будет заниматься анализом состояния судостроительной отрасли и разрабатывать меры по ее дальнейшему развитию.