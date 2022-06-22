Стивен Сигал сохранит статус спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, по-прежнему будет выполнять роль спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, он сохраняет свой статус специального представителя. У него есть определенный набор вопросов, которыми он занимается, и мы здесь не собираемся ничего менять, несмотря на общий климат в отношениях", – заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Рябков подчеркнул, что деятельности Сигала не помешает свертывание работы на других площадках со стороны официальных кругов в Вашингтоне.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в настоящее время политику США и их союзников определяют исключительно действия, направленные против России. По его словам, актуальность данной темы подтверждает усиление военного и разведывательного присутствия НАТО у российских границ на северо-западном направлении, что формирует угрозы национальной безопасности в пограничном пространстве РФ.

