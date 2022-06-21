Патрушев заявил, что основным фактором политики США стала борьба с Россией

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Все решения Запада и его союзников в настоящее время исходят из того, что их главной целью является противоборство с РФ, высказался секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Калининграде.
Политик начал свое выступление с вопроса о государственной пограничной политике России.
"Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с наблюдаемым усилением военного и разведывательного присутствия НАТО у российских границ на северо-западном направлении формируются угрозы национальной безопасности в пограничном пространстве РФ. Можно сказать, что противодействие России стало основным фактором, определяющим политику США и их союзников", – цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининград, чтобы провести совещание по национальной безопасности на северо-западе России.
Отмечается, что повесткой совещания стала ситуация, связанная с объявленным Литвой эмбарго на транзит с основной территории России товаров, подпавших под санкции Евросоюза. При этом поездка плановая: она была намечена еще до введения Литвой ограничений и не связана напрямую с этими событиями.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Литвы по ограничению транзита товаров в Калининградскую область как агрессивные и враждебные.
Патрушев прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область
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