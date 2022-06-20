США перешли черту в противостоянии РФ на Украине под предлогом поддержки Киева – СМИ

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Участие США в конфликте на Украине все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене. Об этом заявил научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times.

"Мы пересекли черту в Йемене <…> А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине", – написал эксперт.

По ее мнению, на чрезмерную вовлеченность Белого дома в конфликт на Украине указывает несколько факторов. В частности, это выделение десятков миллиардов бюджетных средств, отправка ракетных установок, с помощью которых можно в теории поражать объекты на территории РФ, а также передача украинскому генштабу развединформации.

Таким образом, считает Кристиан, поддержка Киева американским правительством давно вышла за рамки разумного.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину с требованием "сбавить обороты" в риторике о поддержке Украины. По данным источников, знакомых с содержанием телефонных разговоров американского руководства, Байден полагает, что агрессивные заявления его подчиненных не только подпитывают нереалистичные ожидания Киева, но и повышают риск прямого военного конфликта между США и РФ.

До этого Байден заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 1 миллиард долларов. Новый пакет помощи предусматривает поставки дополнительной артиллерии и средств береговой защиты, а также боеприпасов для артиллерии и ракетных систем.

Также обозреватель журнала American Thinker Роберт Хантер заявил, что США должны отказаться от поддержки Украины, так как это грозит катастрофой и лишь усиливает напряженность в отношениях России и Запада. По его словам, Киев не спасут поставки вооружения. При этом он добавил, что политики все чаще говорят о более значительных мерах поддержки.

Ситуация в политике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.