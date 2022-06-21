Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где проведет совещание по национальной безопасности на северо-западе России, сообщает РИА Новости.

Повесткой совещания станет ситуация, связанная с объявленным Литвой эмбарго на транзит с основной территории России товаров, подпавших под санкции Евросоюза. При этом поездка плановая: она была намечена еще до введения Литвой ограничений и не связана напрямую с этими событиями.

У Патрушева в планах отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. По поручению Владимира Путина такие совещания ежегодно проводятся во всех федеральных округах России.

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошло 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

До этого сообщалось, что товары, подпавшие под ограничения, будут доставляться по воде. По данным калининградских властей, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

