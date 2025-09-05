Форма поиска по сайту

05 сентября, 12:25

Культура

Американский актер Сигал заявил, что не работает с США

Американский актер Стивен Сигал заявил, что не работает с США и считает себя русским. Так он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ответил на вопрос журналистов о диалоге Москвы и Вашингтона, передает ТАСС.

Вместе с тем артист положительно высказался о работе Владимира Путина во время пленарного заседания на форуме.

На мероприятии президент России подчеркнул важность одного из своих постоянных тезисов. Он заявил, что никому нельзя верить безоговорочно, однако для глубокого понимания темы следует обращаться к мнениям экспертов, а не к информации из интернета.

Также глава государства положительно отнесся к идее внедрения искусственного интеллекта для формирования бюджета. Тем не менее, по словам Путина, на данный момент ИИ может быть только помощником для принятия решений на уровне Центробанка и правительства.

Пленарное заседание Восточного экономического форума продлилось почти 3 часа

