Путин призвал слушать специалистов, а не мнения в интернете

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул важность одного из своих постоянных тезисов. По его словам, никому нельзя верить безоговорочно, однако для глубокого понимания темы следует обращаться к мнениям экспертов, а не к информации из интернета.

Президент указал, что неоднократно отвечал на вопрос о том, кому можно доверять в сложных условиях современного мира, и его ответ остается неизменным.

"Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует", – подчеркнул он.

Путин отметил, что в таком подходе нет ничего принципиально нового, однако обратил внимание на различие мнений настоящих экспертов.

"Но если обращаться к мнению действительно специалистов, то они разные, и вопросы, которые вы задаете, на самом деле только внешне кажутся простыми", – пояснил глава России.

Также президент обратился к модератору пленарной сессии, отвечая на его вопрос о ценах. Как пояснил российский лидер, цены являются инфляцией, с которой борется Центробанк, пытаясь вернуть целевые показатели к уровню не более 4–5%. Однако есть фактор высокой ключевой ставки, напомнил он.

"Это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка здесь многие сидящие в зале скажут: "Да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко увеличить, резко снижать". Но тогда цены будут расти", – пояснил Путин.

При этом он заверил, что российские власти, как правительство, так и финансовый блок, профессионально подходят к решению этого вопроса.

Ранее ЦБ спрогнозировал снижение ключевой ставки до 7,5–8,5% при дезинфляционном сценарии, до 10,5–11,5% – при базовом и до 16–18% – при рисковом в 2026–2028 годах.

В то же время при проинфляционном сценарии ставка может опуститься до 14–16% в 2026 году, до 10,5–11,5% – в 2027-м и до 8,5–9,5% – в 2028-м.

Центробанк принял во внимание рисковый сценарий, согласно которому диапазон ставки в 2026 году окажется на уровне 16–18%, в 2027-м – 18–22%, в 2028-м – 10–11%.