Американский актер Стивен Сигал с сыном открыли бизнес в РФ

Фото: AP Photo/Alexander Nemenov

Американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал вместе со своим сыном Домиником открыл свой бизнес в России. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает Агентство "Москва".

ООО "Хикари" была зарегистрирована во вторник, 26 августа. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания будет заниматься консультированием в сфере коммерческой деятельности и управления.

В июле 2025 года СМИ сообщали, что Сигал якобы покинул должность гендиректора компании "Пять элементов". Журналисты предполагали, что это связано с трудностями сохранения иностранцами бизнеса в России из-за "репутационных рисков и угрозы блокировки счетов в зарубежных странах".

Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) решила взыскать свыше 200 тысяч долларов с Сигала. Федеральный судья в штате Нью-Йорк Уильям Кунц обратил внимание на то, что актер скрыл вознаграждение, которое получил за рекламу криптовалюты Bitcoiin2Gen.

