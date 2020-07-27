Стивен Сигал хочет вести бизнес в Бурятии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер и режиссер Стивен Сигал проявил желание развивать свой бизнес-проект в Бурятии в рамках программы "дальневосточного гектара", сообщает "Газета.ру".

Сигал ездил в Бурятию в начале прошлой недели, чтобы посетить Байкал и Иволгинский дацан. Он успел поклониться нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова, выпустить мальков в Байкал, провести тренировку с местными спортсменами, а также познакомиться с культурой региона.

Он напомнил о своем бизнес-проекте, который разрабатывает уже 40 лет. "Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал", – сказал Сигал.

Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил Владимир Путин. В настоящее время актер является гражданином США, России и Сербии.

В начале апреля 2018 года он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Стивен Сигал снялся в 120 фильмах, среди которых самые популярные "В огне", "Смерти вопреки", "В смертельной зоне", "Над законом". Его коллегами по съемочной площадке были Томми Ли Джонс, Майкл Кейн, Вупи Голдберг, Дэнни Трехо и другие голливудские актеры.

