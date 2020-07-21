Актер Стивен Сигал приехал в Бурятию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер Стивен Сигал прибыл в Улан-Удэ и сразу отправился на экскурсию на площадь Советов, сообщает News.ru.

Как отмечается, в планах актера посещение центра буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан. Там Сигал проведет показательную тренировку со спортсменами Бурятии. Кроме того, американский актер познакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.

Также в ходе поездки Сигал посетит озеро Байкал.

Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил Владимир Путин. В настоящее время актер является гражданином США, России и Сербии.

В начале апреля 2018 года он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Стивен Сигал снялся в 120 фильмах, среди которых самые популярные "В огне", "Смерти вопреки", "В смертельной зоне", "Над законом". Его коллегами по съемочной площадке были Томми Ли Джонс, Майкл Кейн, Вупи Голдберг, Дэнни Трехо и другие голливудские актеры.

