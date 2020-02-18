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Общество

18 февраля, 09:15

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Эксперт оценил инициативу запретить отключение водоснабжения и отопления за долги

Бесплатный душ. Нужно ли запретить отключение услуг ЖКХ должникам
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отключение ресурсов – один из самых эффективных механизмов по борьбе с задолженностью по коммунальным платежам. Так Москве 24 прокомментировала инициативу запретить отключение водоснабжения и отопления за долги исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

"Долги по сфере ЖКХ в последние годы не растут – это большое достижение, но они и не уменьшаются. Конечно, вопрос уменьшения задолженности встает очень остро. Но такая инициатива абсолютно не нужна. У нас даже в стратегии ЖКХ есть специальный раздел, в котором говорится, как бороться с должниками, какие меры применять. У нас масса обращений, причем от ТСЖ, с вопросами, как бороться с неплательщиками. А эта инициатива идет вразрез и с желанием добросовестных граждан, и со стратегией, которую сейчас разрабатывает Минстрой", – сказала Разворотнева.

Отключение делается по определенной процедуре. Сначала за 20 дней предупреждают о наличии долга и говорят о том, что ограничат подачу ресурса. Через 20 дней, если не заплатили, не пошли не договорились о реструктуризации, то вынесут еще предупреждение, что через 10 дней ресурс перестанут подавать. И только через 30 дней ресурс отключается. Для тех, кому это важно, за 30 дней погасит долг.
Светлана Разворотнева
исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль"

Эксперт подчеркнула, что за услуги ЖКХ чаще всего не платят те, "кому вообще все по барабану". С этим, по мнению Разворотневой, сложно что-либо сделать, однако отключение ресурсов на них иногда действует. Также к неплательщикам можно отнести людей, у которых несколько "инвестиционных квартир". Они там не живут, им все равно, отметила специалист.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотрение поправок в Жилищный кодекс РФ, которые установят запрет на отключение водоснабжения и отопления за долги в многоквартирных домах.

Сообщается, что к законопроекту сейчас нет замечаний концептуального характера. Причиной внесения поправок стали жалобы граждан, чьи квартиры оказались затоплены из-за соседей-должников.

"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", – уверен разработчик законопроекта депутат Алексей Куринный.

Он подчеркнул, что отключение отопления также не является выходом из положения. По словам депутата, сейчас семьи должников вынуждены жить в холоде.

Уточняется, что в КПРФ и "Справедливой России" поддержали внесение поправок, назвав отключение коммунальных услуг "радикальной мерой". В "Единой России" сообщили о необходимости дополнительного изучения законопроекта.

При этом в Минстрое заверили, что на данном этапе нет необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В ведомстве заявили, что этот вопрос "достаточно урегулирован".

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), средняя сумма долга за жилищно-коммунальные услуги составляет 21,7 тысячи рублей. При этом число судебных исков из-за таких долгов ежегодно возрастает.

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Соболева Илона

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