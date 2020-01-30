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Общество

16:22

В Госдуму внесли законопроект о запрете комиссии за платежи по ЖКХ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги, внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авторы документа предлагают внести изменения в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе. Эти поправки запретят банкам требовать комиссионное вознаграждение при внесении платы за жилье и коммунальные услуги.

Подобные изменения очень важны для малообеспеченных семей и пенсионеров, поскольку они перестанут переплачивать за подобные услуги, уверены депутаты.

В настоящее время банковская комиссия, которая взимается за жилищно-коммунальные услуги, составляет для физических лиц от 0,5 до 2% от стоимости услуги. Ее размер зависит от способа совершения платежа: наличными через кассу, банкомат или онлайн.

Ранее сообщалось, что плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет на 4 процента. Повышение запланировано с 1 июля 2020 года. В дальнейшем индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет производиться один раз за год. Рост цен обусловлен темпами инфляции.

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